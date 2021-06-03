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"شاهد" أطفال مسلحين يتبادلون إطلاق النار مع الشرطة في فلوريدا!

3 - يونيو - 2021
الشرطة الأمريكية- أرشيفية

الشرطة الأمريكية- أرشيفية

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في حادثة مليئة بالغرابة، سجلت السلطات الأمريكية حادث إطلاق نار وقع بين عناصر الشرطة في فلوريدا، وبين طفلين هاربين من منزل جماعي.

حيث أفادت الشرطة يوم أمس الأربعاء أنّ طفلين في فلوريدا هربا من منزل جماعي واقتحما منزلا وتبادلا إطلاق النار مع ضباط الشرطة الذين استجابوا لبلاغ من المارة حول ما يحصل في المكان.

وقد حاصر ضباط الشرطة المنزل ووقع تبادل لإطلاق النار أربع مرات استمر 35 دقيقة. وعثر رجال الشرطة في المنزل على مسدس وبندقية وكلاشنكوف وكمية كبيرة من الذخيرة.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة فولوسيا في بيان إن الطفل، 12 عاما، والفتاة، 14 عاما، عثرا على بنادق في المنزل الذي اقتحماه في مجمع إنتربرايز السكني في ولاية فلوريدا وأطلقا النار على رجال الشرطة واصيبت الفتاة بطلق ناري.

وقال قائد الشرطة في بيان: “الطفل المسلح بكلاشنكوف ألقى سلاحه في النهاية بعد إصابة الفتاة ولم يصب بأي أذى”.

وأضافت السلطات أن الشرطة هبّت لمساعدة الفتاة وقد خضعت لعملية جراحية وحالتها مستقرة. ولم يصب أي من رجال الشرطة في حادثة إطلاق النار .

ويُشار إلى أنّ التهم التي ستوجّه إلى الطفلين المعنيين لا تزال غير واضحة ومحددة.

 

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