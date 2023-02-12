الأحد 21 رجب 1444 ﻫ - 12 فبراير 2023 |
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شاهد.. أغرب طلب لشخص تحت أنقاض الزلزال

منذ ساعة واحدة
آثار الزلزال المدمر في تركيا وسوريا- رويترز

آثار الزلزال المدمر في تركيا وسوريا- رويترز

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وثق مقطع فيديو لعمليات إنقاذ ضحايا ومصابي الزلزال المدمر الذي ضرب كل من تركيا وسوريا الأسبوع الماضي، وخلف عشرات الآلاف بين قتيل وجريح، أغرب طلب لشخص عالق تحت الأنقاض بسوريا.

وأظهر المقطع مجموعة من الأشخاص يتحدثون عن وجود عالقين تحت الأنقاض منذ أكثر من 72 ساعة، وقال أحدهم مخاطبًا شخصا عالقا يدعى “حمدو”: “سنصل لك.. رح نجيبلك مي .. رح نوصلك (…)”.

فطلب “حمدو”، منه إرسال إبريق شاي له مع سكر زيادة، في أغرب طلب لشخص تحت الأنقاض.

 

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