شاهد.. أغرب طلب لشخص تحت أنقاض الزلزال

وثق مقطع فيديو لعمليات إنقاذ ضحايا ومصابي الزلزال المدمر الذي ضرب كل من تركيا وسوريا الأسبوع الماضي، وخلف عشرات الآلاف بين قتيل وجريح، أغرب طلب لشخص عالق تحت الأنقاض بسوريا.

وأظهر المقطع مجموعة من الأشخاص يتحدثون عن وجود عالقين تحت الأنقاض منذ أكثر من 72 ساعة، وقال أحدهم مخاطبًا شخصا عالقا يدعى “حمدو”: “سنصل لك.. رح نجيبلك مي .. رح نوصلك (…)”.

فطلب “حمدو”، منه إرسال إبريق شاي له مع سكر زيادة، في أغرب طلب لشخص تحت الأنقاض.

My nephew has been under the rubble for more than 70 hours, he ask water and tea #hatay #antakya #earthquake pic.twitter.com/IGx8hgLysX

— Hasan Almossa  (@Hasanalmossa) February 9, 2023