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شاهد.. أكبر حبة بطاطس في العالم تساوي حجم كلب

4 - نوفمبر - 2021
بطاطس

بطاطس

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أعلن زوجان من نيوزيلندا، عن اكتشاف ما يمكن أن يكون أكبر حبة بطاطس في العالم، حيث بلغ وزنها 7.9 كيلوغراما.

قام الزوجان كولين ودونا كريج براون بتسمية هذا الاكتشاف في حديقتهم بالوحش “دوغ”، وقالوا إن الحبة تساوي حجم كلب صغير أو أكياس من البطاطس العادية.

وبلغ الرقم القياسي الحالي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية لأثقل حبة بطاطس من بريطانيا عام 2011، حيث بلغ وزنها أقل بقليل من 5 كيلوغرامات.

وتقدم الثنائي الآن بطلب إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية للتعرف على البطاطس كأكبر حبة وهم ينتظرون بفارغ الصبر الرد.

وقالت السيدة كريج براون: “لم نستطع تصديق ذلك”، وأضافت: “لقد كانت ضخمة”.

وأصبحت حبة البطاطس بالفعل من المشاهير حول مزرعتهم الصغيرة بالقرب من هاميلتون، في نيوزيلندا، في الأسابيع التي تلت الاكتشاف.

وقام الزوجان السعيدان ببناء عربة صغيرة لسحب البطاطا الضخمة حولها، ثم وضعاها في الثلاجة.

ويسعى الزوجان إلى تحويل حبة البطاطس إلى نقطة جذب سياحي.

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