شاهد..أول شخص في العالم يتلقى لقاح فايزر ضد كورونا

باتت بريطانيا أول دولة في العالم تطعم سكانها بلقاح فايزر ضد كورونا ،وأصبحت مارغريت كينان، وهي جدة تبلغ من العمر 90 عاما، أول شخص في العالم يجري تطعيمه بلقاح “فايزر” و”بيونتك” المضاد لفيروس كورونا المستجد خارج نطاق التجارب، مع بداية حملة بريطانيا لتطعيم سكانها.

واستيقظت كينان مبكرا، وتلقت اللقاح في مستشفاها المحلي في كوفنتري وسط إنجلترا صباح الثلاثاء، قبل أسبوع من بلوغها 91 عاما.

وبدأت بريطانيا طرح لقاح “كوفيد 19” الذي طورته شركتا “فايزر” الأميركية و”بيونتك” الألمانية، لتصبح أول دولة غربية تبدأ في تطعيم عموم سكانها فيما وصف بأنه نقطة تحول حاسمة في المعركة لدحر فيروس كورونا.

وقالت كينان أمام مصور صحفي وطاقم تلفزيوني: “أشعر بتميز كبير لكوني أول شخص يحصل على تطعيم ضد كوفيد 19”.

وأضافت: “نصيحتي لأي شخص يعرض عليه اللقاح أن يأخذه. إذا كان بإمكاني الحصول على التطعيم بعمر الـ90 عاما، فيمكنك أنت الحصول عليه أيضا”.

وأضافت: “هذه أفضل هدية عيد ميلاد مبكرة يمكن أن أتمنى الحصول عليها لأنها تعني أنه يمكنني أخيرا أن أتطلع إلى قضاء بعض الوقت مع عائلتي وأصدقائي في العام الجديد، بعد أن كنت بمفردي معظم العام الجاري”.

وكانت كينان، التي يناديها أصدقاؤها بـ”ماغي”، تعمل مساعدة في محل لبيع المجوهرات، وتقاعدت منذ 4 سنوات فقط، ولها ابنة وابن و4 أحفاد.

وظهرت السيدة في لقطات فيديو وهي تضع كمامة طبية وترتدي قميصا أزرق وسترة، أثناء تطعيم الممرضة ماي بارسونز لها باللقاح.

وقالت بارسونز التي تعمل في هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا منذ 24 عاما، إن “الأشهر القليلة الماضية كانت قاسية على الجميع، لكن يبدو أن هناك بصيصا من الأمل”.

وبريطانيا الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من “كوفيد 19″، بعدما سجلت أكثر من 16 ألف وفاة، لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون يأمل في تغيير المسار من خلال طرح لقاح “فايزر” و”بيونتك” قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

VIDEO: As the UK becomes the first country to roll-out the #PfizerBioNTech Covid-19 #vaccine, 90-year-old grandmother Margaret Keenan on Tuesday became the first person to receive a dose, having the jab at a hospital in Coventry, central England pic.twitter.com/yHCvkgHrE9

— AFP News Agency (@AFP) December 8, 2020