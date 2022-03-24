شاهد.. أول ظهور للفنانة منة عرفة بعد الانفصال

ظهرت الفنانة المصرية منة عرفة لأول مرة منذ إعلان انفصالها عن زوجها الفنان محمود المهدي قبل نحو شهر.

وقالت منة، في فيديو عبر صفحتها بموقع أنستقرام: “أنا آسفة على شكلي المبهدل ده، أنا حاطة فلتر أصلا، لو مكنتش حاطة فلتر كنتوا هتتخضوا، مرهقة شوية، لكن الحمد لله”.

وتابعت: “أنا كنت منعزلة تماما، أنا آسفة، شكرا على سؤالكم عليا، وعلى الدعم النفسي، وعلى رسائلكم اللي كانت بتوصلني، وأنا كده رجعت خلاص، وحشتوني والله”.

وكان محمود المهدي قد كشف قبل أيام عن سبب انفصاله عن منة عرفة وما أحاط بذلك من ملابسات وكواليس.

وكتب المهدي ستوري عبر حسابه بموقع “أنستقرام”: “في كام حد لقيته باعت إني خدت منة واشتهرت. لو تفتكروا، في البداية كنت رافض أننا نعلن عشان ما يتقلش كده، لحد ما ينزل الفيلم، واتسربت الصور، وطبعا دلوقتي بعد اللي حصل عملوا لي مشاكل، أنا دافعت عنها لما جت سيرتها، ولم رديت على كبيرهم وقولت الحقيقة حصل اللي حصل، لو أنا حابب اشتهر كنت عملت زي الأغلبية”.

وأضاف: “كبيرهم كان سبب كبير في الانفصال، كنت بجانبها عندما تلقت اتصالا من هذا الشخص، الأيام اللي جاية هيتم توضيح بعض النقاط من المكالمة، وأتمنى الخير لأي حد كان في حياتي”.

وتابع: “منة أكتر واحدة وقفت معايا، واللي حصل ظروف خارجة عن إرادتها، وأي حد لو عرف هيعذرها، هي ملهاش ذنب في اللي حصل، الموضوع بيني وبينه”.

وأعلن محمود المهدي انفصاله عن زوجته منة عرفة للمرة الثانية مطلع مارس/ آذار الجاري. وكتب المهدي عبر حسابه في “أنستقرام”: “تم الانفصال والحمد لله على كل شيء وربنا يوفقها ويوفقني، ربنا اللي بيرزق العبد، عمرها ما كانت في يد حد، ضد الفساد، حتى لو فضلت لوحدي وربنا معايا والحمد لله”.

من جانبها، ألغت الفنانة منة عرفة متابعة طليقها محمود المهدي وحذفت جميع الصور التي تجمعهما على حسابها في أنستقرام.

وكتبت منة عرفة عبر خاصية “الاستوري” في حسابها على “أنستقرام”: “إن كان لنا نصيب في شيء سنراه، وإن لم يكن، فالخير فيما قدره الله”.