شاهد.. أيتن عامر ترد على تحدي أكرم حسني وترقص على “ستو أنا”

نشرت الفنانة المصرية أيتن عامر في فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق “أنستغرام”، وهي ترتدي فستان سواريه، وترقص على أنغام أغنية “ستو أنا” التي حققت ملايين المشاهدات خلال رمضان بعد عرضها في مسلسل “مكتوب عليا”.

ونشرت أيتن عامر الفيديو وعلقت عليه قائلة: “حضرت بنفسها.. ستو أنا” لتثير تفاعل وإعجاب متابعيها الذين أثنوا على رقصها وتحديها الكوميدي للفنان أكرم حسني.

وكان الفنان أكرم حسني نشر فيديو له وللفنان هشام ماجد الذي شارك كضيف شرف في مسلسل “مكتوب عليا” وهما يرقصان على أغنية “ستو أنا”.

كما ظهر “حسني” وهو يرقص بصحبة “ماجد” والفنان شيكو، وأصدقائهم وزوجاتهم في المنزل، مقسمين أنفسهم إلى فريقين نسائي ورجالي، وكتب عبر حسابه على “أنستقرام”: “تحدي لأيتن عامر”، التي تشاركه بطولة المسلسل

يذكر أن مسلسل “مكتوب عليا” شارك في بطولته بجانب أكرم حسني، وأيتن عامر، نخبة كبيرة من نجوم التمثيل في مصر، مثل هنادي مهنا، وعمرو عبدالجليل.

أكرم حسني يتحدى أحمد حلمي

شارك الفنان المصري أكرم حسني، في التحدي الذي أطلقه مواطنه الفنان أحمد حلمي، مع طرح أغنيته الجديدة “الحركة دي”.

ونشر أكرم حسني فيديو من على أحد شواطئ البحر، وهو يطبخ ويأكل اللحم والمكرونة، على أنغام أغنية (الحركة دي)، وكتب معلقا: “لما يبقي مزاجي رايق بعمل اللي ميتعملش، حتى بص الحركه دي”.