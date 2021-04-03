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شاهد.. اختطاف رجل دين أثناء قداس مباشر على الهواء في هايتي

3 - أبريل - 2021
قداس - تعبيرية

قداس - تعبيرية

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اختطفت مجموعة من المسلحين قسا وثلاثة آخرين خلال مراسم كنسية كانت تبث مباشرة على فيسبوك، في هايتي البلد يعاني من تصاعد العنف.

وظهر في اللقطات المصورة رجلا يحمل بندقية يقتاد اثنين من “أفراد كورال” أثناء أدائهم لترانيم داخل كنيسة.

وقالت صحيفة “ميامي هيرالد” إن الحادث الذي بث على فيسبوك ويوتيوب مساء الخميس الماضي وقع بكنيسة في “ديكيني” بضواحي العاصمة “بورت أو برنس”.

وقال شخص للصحيفة إن ما بين ثمانية وعشرة مسلحين وصلوا في مركبتين واختطفوا القس وثلاثة آخرين من بينهم عازف بيانو.

وأضاف “بعد هذا الحادث، سيكون كل شيء ممكنا في البلاد، لأنه لا يوجد احترام لأي مؤسسة سواء كانت كنيسة أو مدرسة”.

وشهدت هايتي أعمال عنف متصاعدة في السنوات الأخيرة لا سيما حوادث الخطف من أجل الفدية والتي أثرت سلبا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

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