شاهد.. اختطاف رجل دين أثناء قداس مباشر على الهواء في هايتي

اختطفت مجموعة من المسلحين قسا وثلاثة آخرين خلال مراسم كنسية كانت تبث مباشرة على فيسبوك، في هايتي البلد يعاني من تصاعد العنف.

وظهر في اللقطات المصورة رجلا يحمل بندقية يقتاد اثنين من “أفراد كورال” أثناء أدائهم لترانيم داخل كنيسة.

وقالت صحيفة “ميامي هيرالد” إن الحادث الذي بث على فيسبوك ويوتيوب مساء الخميس الماضي وقع بكنيسة في “ديكيني” بضواحي العاصمة “بورت أو برنس”.

وقال شخص للصحيفة إن ما بين ثمانية وعشرة مسلحين وصلوا في مركبتين واختطفوا القس وثلاثة آخرين من بينهم عازف بيانو.

وأضاف “بعد هذا الحادث، سيكون كل شيء ممكنا في البلاد، لأنه لا يوجد احترام لأي مؤسسة سواء كانت كنيسة أو مدرسة”.

وشهدت هايتي أعمال عنف متصاعدة في السنوات الأخيرة لا سيما حوادث الخطف من أجل الفدية والتي أثرت سلبا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

During church service yesterday(it was being live streamed online) several of these church goers were kidnapped. What is the @USEmbassyHaiti doing about this? How can we help?? Organized crime has our people going missing/ending up dead.#FreeHaiti 🇭🇹 pic.twitter.com/RQNu8npcnp

