شاهد.. اقتحام مشجعين أسوار ملعب مباراة ريال مدريد وليفربول

قالت وكالة أسوشيتد برس إن حالات عنف متفرقة وقعت، وكان وراءها مشجعو كرة القدم الذين كان بعضهم لا يحمل تذاكر على ما يبدو، واخترقوا الأمن وحاولوا الدخول إلى استاد دو فرانس، حيث يقام الـ(تشامبيونزليغ) بين ليفربول وريال مدريد مساء السبت.

وقد أدت تلك الأحداث إلى تأخر انطلاق المباراة.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تظهر بعض المشجعين وهم يقتحمون أسوار ملعب “استاد دو فرانس” في باريس.

Selevel #UCLfinal pun masuak manjat ke stadion Stade de France as Lapangan Gumarang, https://t.co/eWYMq9fC5c — Fadli Ramadhanil (@fadliramadhanil) May 28, 2022

وكتب هذا المشجع على تويتر أن تنظيم دخول المشجعين إلى الملعب كان

“كارثيا”.

Le @StadeFrance vous êtes catastrophique en terme d'organisation 🤦

Je suis venu voir avec @claudindavid14 la coupe @GambardellaFFF et c'était déjà catastrophique 🤬

On est entré 10 min après le coup d'envoi.

C'est toujours ainsi chez vs.

Quelle honte au niveau européen #LIVRMA https://t.co/pTMC9emMIE — ThierryRB69 (@ThierryRB69) May 28, 2022

وأفادت وكالة فرانس برس بتأخر انطلاق مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب مشكلات في وصول المشجعين.

تأجيل 36 دقيقة لأسباب أمنية

انطلقت المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد بعد تأجيل 36 دقيقة بعدما حاولت الشرطة منع دخول بعض المشجعين إلى استاد فرنسا، لكن المشكلات استمرت حتى بعد انطلاق المباراة اليوم السبت.

وأعلن المذيع في استاد فرنسا في باريس التأجيل قبل ربع ساعة من الموعد المفترض لركلة البداية 2100 بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش) “يجب تأجيل بداية المباراة لبعض الدقائق لأسباب أمنية”.

وقالت الشرطة الفرنسية “حاول بعض المشجعين اقتحام الاستاد. لقد شقوا طريقهم من الحاجز الأول. الرقابة محكمة في استاد فرنسا”.

وأظهرت لقطات لتلفزيون رويترز أن شرطة مكافحة الشغب تطارد بعض المشجعين خلال عملية الفرار بينما ألقت القبض على آخرين.

وقال شاهد من رويترز إن عشرات المشجعين اقتحموا بوابات الاستاد من الخارج، منهم بعض الأطفال، قبل أن تطلق الشرطة قنابل الغاز.

وقالت الشرطة الفرنسية “لقد تدخلنا لإجبار المشجعين على العودة إلى الخلف”، قبل أن يؤكد أن “المناورة” لا تزال مستمرة بعد انطلاق المباراة.

وفي النهاية انطلقت المباراة الساعة 2136 بالتوقيت المحلي (1936 بتوقيت جرينتش)، حيث سيحاول ريال مدريد تعزيز رقمه القياسي وحصد اللقب للمرة 14، بينما يبحث ليفربول عن لقبه السابع.