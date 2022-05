شاهد.. اقتحام مشجعين أسوار ملعب مباراة ريال مدريد وليفربول

قالت وكالة أسوشيتد برس إن حالات عنف متفرقة وقعت، وكان وراءها مشجعو كرة القدم الذين كان بعضهم لا يحمل تذاكر على ما يبدو، واخترقوا الأمن وحاولوا الدخول إلى استاد دو فرانس، حيث يقام الـ(تشامبيونزليغ) بين ليفربول وريال مدريد مساء السبت.

وقد أدت تلك الأحداث إلى تأخر انطلاق المباراة.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تظهر بعض المشجعين وهم يقتحمون أسوار ملعب “استاد دو فرانس” في باريس.

— Fadli Ramadhanil (@fadliramadhanil) May 28, 2022

Stade de France as Lapangan Gumarang, https://t.co/eWYMq9fC5c

وكتب هذا المشجع على تويتر أن تنظيم دخول المشجعين إلى الملعب كان

“كارثيا”.

Le @StadeFrance vous êtes catastrophique en terme d'organisation 🤦

Je suis venu voir avec @claudindavid14 la coupe @GambardellaFFF et c'était déjà catastrophique 🤬

On est entré 10 min après le coup d'envoi.

C'est toujours ainsi chez vs.

Quelle honte au niveau européen #LIVRMA https://t.co/pTMC9emMIE

— ThierryRB69 (@ThierryRB69) May 28, 2022