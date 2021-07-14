الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شاهد.. الأهداف الـ10 المرشحة لجائزة أفضل هدف في يورو 2020

14 - يوليو - 2021
يورو 2020

يورو 2020

A A A
طباعة المقال

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، الثلاثاء، عن قائمة الأهداف الـ10 المرشحة لجائزة الأفضل في بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة “يورو 2020”.

وتم تسجيل 142 هدفا خلال البطولة التي شارك فيها 24 منتخبا، اختار منها “اليويفا” 10 أهداف، ليتم التصويت عليها من قبل الجماهير لاختيار الهدف الفائز بجائزة الأفضل في البطولة القارية.

الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف:

1- هدف الإيطالي لورينزو إنسيني في شباك بلجيكا.

2- هدف الفرنسي بول بوغبا في شباك سويسرا.

3- هدف الكرواتي لوكا مودريتش في شباك إسكتلندا.

4- هدف البلجيكي كيفين دي بروين في شباك الدنمارك.

5- هدف التشيكي باتريك تشيك في شباك إسكتلندا.

6- هدف الدنماركي ميكيل دامسغارد في شباك إنجلترا.

7- هدف الإسباني ألفارو موراتا في شباك إيطاليا.

8- هدف الأوكراني أندريه يارمولينكو في شباك هولندا.

9- هدف الإيطالي فيديريكو كييزا في شباك إسبانيا.

10- هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو في شباك هنغاريا.

يذكر أن المنتخب الإيطالي توج الأحد بكأس الأمم الأوروبية بعد فوزه على نظيره الإنجليزي في معقله على أرضية ملعب “ويمبلي” في لندن بركلات الترجيح 3-2 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليرفع كأس البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1968.

وأقيمت نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” التي تم تأجيلها عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الماضي و11 يوليو الجاري في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: “أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونيخ، روما وبطرسبورغ”.

    المزيد من منوعات

    ليونيل ميسي
    ميسي يقود باريس سان جيرمان للفوز بخماسية نظيفة على كليرمو
    ريم البارودي
    فيديو.. ريم البارودي تثير إعجاب الجمهور بإطلالة جريئة
    ميراليم بيانيتش
    برشلونة يحسم مستقبل بيانيتش

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر عسكرية لحزب الله
    ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
    مسرح
    فنانة تكشف سر اعتزالها وارتداء الحجاب: رأيت نارا بقبري
    جمعية المصارف
    بعد القطاع العام... المصارف تعلن الإضراب ابتداءً من هذا التاريخ!‏