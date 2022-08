شاهد.. الأهداف الـ10 المرشحة لجائزة أفضل هدف في يورو 2020

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، الثلاثاء، عن قائمة الأهداف الـ10 المرشحة لجائزة الأفضل في بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة “يورو 2020”.

وتم تسجيل 142 هدفا خلال البطولة التي شارك فيها 24 منتخبا، اختار منها “اليويفا” 10 أهداف، ليتم التصويت عليها من قبل الجماهير لاختيار الهدف الفائز بجائزة الأفضل في البطولة القارية.

الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف:

1- هدف الإيطالي لورينزو إنسيني في شباك بلجيكا.

2- هدف الفرنسي بول بوغبا في شباك سويسرا.

3- هدف الكرواتي لوكا مودريتش في شباك إسكتلندا.

4- هدف البلجيكي كيفين دي بروين في شباك الدنمارك.

5- هدف التشيكي باتريك تشيك في شباك إسكتلندا.

6- هدف الدنماركي ميكيل دامسغارد في شباك إنجلترا.

7- هدف الإسباني ألفارو موراتا في شباك إيطاليا.

8- هدف الأوكراني أندريه يارمولينكو في شباك هولندا.

9- هدف الإيطالي فيديريكو كييزا في شباك إسبانيا.

10- هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو في شباك هنغاريا.

