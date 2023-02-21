شاهد.. الشيف بوراك يضحي بأعز ممتلكاته لصالح متضرري زلزال تركيا

يواصل الشيف بوراك أوزدمير جهوده لدعم متضرري الزلزال المزدوج الذي هز الحدود التركية السورية فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، وأسفر عن وقوع خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وضمن سلسلة من المبادرات الإنسانية لدعم الشعب التركي، أعلن الشيف بوراك عن إطلاق حملة لبيع قميصين يحملان توقيع أسطورتي كرة القدم الأرجنتينية والبرازيلية، ليونيل ميسي ورونالدينيو، من أجل التبرع بثمنهما لدعم متضرري الزلزال المدمّر الذي أدى إلى مقتل أكثر 46 ألف شخص ونزوح الملايين.

ونشر الشيف بوراك عبر حسابه الرسمي في تطبيق “إنستغرام”، الأحد، مجموعة من الصور للقميصين الذي كان قد حصل عليهما بشكلٍ شخصي من اللاعبين في وقت سابق واحتفظ بهما كتذكار مميز من أسطورتي كرة القدم.

وأظهرت الصور التي نشرها الشيف بوراك قميص النجم الأرجنتيني “ميسي” ضمن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والذي يحمل توقيعه المميز إلى جانب الرقم 30، فيما أظهرت الصورة الثانية قميص “رونالدينيو” في صفوف المنتخب البرازيلي لكرة القدم والذي يحمل توقيعه إلى جانب الرقم 10.

وكشف بوراك في مقطع الفيديو عن نيته تخصيص مبلغ بيع القميصين لصالح المتضررين من الزلزال المدمر، موضحًا المدة الزمنية للعروض والتي ستستمر حتى مساء يوم الأربعاء المقبل، وكذلك آلية التواصل لتلقي العروض.

وكان بوراك وصف الأوضاع المأساوية التي تمر بها تركيا نتيجة الزلزال الكارثي، خلال فيديو مصور له قال فيه: “لا يمكنني أن أصف حزني، لا يمكنني أن أشرح مدى حزني بسبب هذه الكارثة، رحم الله هؤلاء الذين فقدوا أرواحهم سنحاول أن نفعل ما نستطيع”.