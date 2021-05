شاهد.. العثور على نمر “الهند” المفقود في مدينة أمريكية

أعلنت إدارة شرطة هيوستن بأنه تم العثور على نمر يبلغ من العمر 9 أشهر، بعد أن شوهد في حديقة بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وشوهد النمر، المسمى “الهند” (INDIA)، لأول مرة وهو يتجول في أحد أحياء هيوستن يوم الأحد الماضي، مرتديا طوقا ويتجول خارج منزل، حيث أظهرت العديد من مقاطع الفيديو التي التقطها السكان، النمر وهو يقترب وجها لوجه مع نائب عمدة مقاطعة والر، وهو خارج الخدمة ، ويعيش في الحي، حسبما ذكرت وكالة “أسوشيتيد برس”.

وقال النائب للشرطة إنه تم تنبيهه بشأن النمر على تطبيق “Nextdoor”، وهو تطبيق تواصل اجتماعي في الحي.

هذا وقال رون بورزا، من شرطة هيوستن، إنه “عندما ردت الشرطة على التقارير المتعلقة بالحيوان البري وضع صاحب النمر، النمر في سيارة دفع رباعي بيضاء وانطلق منها”، إذ تم القبض على فيكتور هوغو كويفاس (26 عاما)، يوم الاثنين الماضي، للاشتباه في ارتكابه جريمة التهرب من الاعتقال، فيما أصر محاميه على أن موكله لم يكن مالك النمر، وأن كويفاس كان قلقا بشأن سلامة الحيوان، حسبما ذكرت وكالة “أسوشييتد برس”.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يسمح بالاحتفاظ في البيت بالنمور في مدينة هيوستن، لكنها قانونية في مقاطعة هاريس المحيطة، إذا تم تسجيلها بشكل صحيح بموجب مجموعة صارمة من القواعد وإرشادات السلامة، بما في ذلك الاحتفاظ بمبلغ 100 ألف دولار في مركز التأمين على الحيوانات، والحفاظ على النمر على بعد 1000 قدم على الأقل من منزل آخر، أو من مدرسة أو مركز رعاية الأطفال.

هذا ويسمح قانون ولاية تكساس بالملكية الخاصة للنمور وغيرها من “الحيوانات البرية الخطرة”، ولكن يجب على المتقدمين التسجيل لدى العمدة المحلي، واتباع متطلبات صارمة في قفص النمر.

