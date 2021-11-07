شاهد.. بالضربة القاضية كانيللو يصنع التاريخ في الملاكمة

توج الملاكم المكسيكي سول “كانيلو” ألفاريز بطلا للعالم بلا منازع لوزن فوق المتوسط، بعد أن هزم منافسه الأمريكي كاليب بلانت بالضربة القاضية في الجولة 11 من نزالهما في لاس فيغاس.

وسقط بلانت أرضا عقب لكمة خطافية من ألفاريز، ورغم أنه كان يشعر بالدوار الشديد لكنه تمكن من الوقوف على قدميه مرة أخرى قبل انتهاء العد ثم لاحقه الملاكم المكسيكي بعدة لكمات بعد ذلك سقط مرة أخرى ليوقف الحكم النزال معلنا فوز الفاريز.

وجمع ألفاريز البالغ 31 عاما بين ألقاب مجلس الملاكمة العالمي ورابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية.

وخاض الملاكم المكسيكي النزال وهو يحمل 3 ألقاب (مجلس الملاكمة العالمي ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية)، بينما كان منافسه الأمريكي البالغ 29 عاما يحمل لقب الاتحاد الدولي للملاكمة.

وبهذا الفوز أصبح ألفاريز أول ملاكم من أمريكا اللاتينية يجمع الألقاب الـ4 وسادس ملاكم إجمالا يحقق هذا الإنجاز.