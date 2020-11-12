شاهد.. بوعزيزي مصر يضرم النار في نفسه وسط القاهرة

تداول على وسائل التواصل الاجتماعي ،الخميس ، مقطع فيديو لحظة قيام مصري بإضرم النار في نفسه بميدان التحرير، وسط العاصمة المصرية القاهرة.

ذكرت مصادر أمنية في مصر أن رجلا أشعل النار في نفسه في ميدان التحرير بالقاهرة اليوم الخميس وأنه يعالج من حروق أصيب بها في مستشفى بالعاصمة.

وأفاد مصدر بمديرية أمن القاهرة أن الرجل خاضع للحراسة في مستشفى محلي، حيث أبلغ مسؤولون أنه يعمل في الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأفادت وكالة “رويترز” بأنه لم يرد بعد تعليق رسمي على الواقعة.

وفي تسجيلات مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر الرجل وهو يشعل النار في نفسه بينما يسير على امتداد شارع ثم في الميدان، شاكيا من فساد مزعوم.

وبدأ الرجل، الذي كان يرتدي سترة وربطة عنق، الصياح قبل أن يشعل النار في ملابسه.

وظهر في تسجيل مصور آخر التقط من شرفة مطلة على الميدان حراس أمن ومارة يهرعون لإطفاء النار بالمياه والملابس.

وتشدد السلطات الأمن في ميدان التحرير، الذي كان مركزا للمظاهرات الحاشدة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

فيديو المواطن المصري اللي حرق نفسه في ميدان التحرير

بعد ما اتلموا عليه وكانوا عاوزين يقبضوا عليه عشان زعق

وقال باعلي صوته ااااااااااه ,. وحسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/jU6PEvuqQE — Docromaty (@Emaratoon) November 12, 2020