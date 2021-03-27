شاهد.. بيكيه على مأدبة عشاء في الإمارات

تداول مقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لنجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، جيرارد بيكيه، في مأدبة عشاء في الإمارات، بين مجموعة من الحضور الذين يبدون من جنسيات متنوعة.

وظهر بيكيه في مقطع الفيديو وهو جالسا على الأرض خلال تناوله الطعام، الذي عبر عن إعجابه بمذاقه عند سؤال مصور الفيديو له عن رأيه، قائلا “إنه رائع”.

جيرارد بيكيه على مأدبة الشيخ راشد النعيمي 🇦🇪 pic.twitter.com/oWs4AbAXoh — FCB World (@FCBW_A7) March 26, 2021

ووفقا لأحد المغردين، فإن المأدبة أقيمت باستضافة من رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، راشد النعيمي.

ونشر ذات الحساب على تويتر صورة تجمع بيكيه مع النعيمي، مع تعليق نُسب إلى الأخير، يقول “تشرفت باستضافة جيرارد بيكيه، مندهش من مواهبك الأخرى خصوصا فيما يتعلق بعالم العملات الرقمية. بالتوفيق لك في كل مساعيك”.

الشيخ راشد بن حميد النعيمي IG: تشرفت باستضافة جيرارد بيكي، مندهش من مواهبك الأخرى خصوصا فيما يتعلق بعالم العملات الرقمية. بالتوفيق لك في كل مساعيك. pic.twitter.com/Y0phIlY5t2 — FCB World (@FCBW_A7) March 26, 2021

ولعب بيكيه كقلب دفاع لفريق برشلونة، على مدى فترة تجاوزت العشر سنوات.

وكان بيكيه قد نجح بصناعة ريمونتادا لفريقه برشلونة أمام إشبيلية، في نصف نهائي كأس الملك، عندما سجل هدفا قاتلا قاد المباراة إلى أشواط إضافية، قبل أن يصاب ويغيب عن الملاعب منذ نحو شهر.