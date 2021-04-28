الجمعة 28 محرم 1444 ﻫ - 26 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شاهد.. تمساح ضخم يقتحم ملعب كرة قدم خلال تدريبات الفريق

28 - أبريل - 2021
تمساح يقتحم حصة تدريبات فريق تورنتو الكندي

تمساح يقتحم حصة تدريبات فريق تورنتو الكندي

A A A
طباعة المقال

في واقعة طريفة، اقتحم تمساح ضخم أرضية ملعب تدريبات نادي تورنتو الكندي، أثناء حصة تدريبية الفريق.

تفاجأ لاعبو نادي “تورنتو” الكندي الناشط في الدوري الأمريكي، بدخول تمساح ضخم إلى أرضية الملعب، خلال حصة تدريبية للفريق.

وشارك الحساب الرسمي لنادي “تورنتو” على موقع “تويتر” مقطع فيديو لظهور التمساح، وعلق عليه قائلا: “لم يتلق الرجل إخطارا (رسالة) بأن الحصة التدريبية ستكون مغلقة”.

وفي وقت سابق اقتحم تمساح ملعب الغولف خلال بطولة “زيوريخ كلاسيك” للعبة التي تستضيفها مدينة نيو أولينز في ولاية لويزيانا الأمريكية للفترة بين 22 و25 أبريل الجاري.

    المزيد من منوعات

    شعار نادي ميلان
    ضربة موجعة لنادي ميلان
    دي يونغ
    ليفربول يسعى الى خطف دي يونغ بعرض مغرٍ
    فيديو مرعب.. محرك طائرة مكسيكية "يشتعل" بعد دقائق من إقلاعها!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    هبوط مفاجئ لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟
    غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    إصابات كورونا حول العالم تبدأ بالانخفاض بعد أكثر من عامين على بدء الجائحة
    وأخيراً.. منظمة الصحة العالمية تزفّ أنباء سارة عن "كورونا"