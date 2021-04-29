شاهد جميع أهداف صلاح في فيديو نشره “ليفربول”

نشر حساب نادي “ليفربول” على “تويتر”، شريط فيديو لجميع الأهداف التي سجلها نجمه المصري محمد صلاح، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأرفق الحساب، الفيديو بعبارة: “جميع أهداف محمد صلاح هذا الموسم في الدوري الممتاز.. 20 هدفا وننتظر المزيد”.

الملك المصري! ⚽️👑 شاهد جميع أهداف @MoSalah هذا الموسم في الدوري الممتاز.. 20 هدفًا وننتظر المزيد 🔴🙌pic.twitter.com/UfMg4iG8Pp — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 27, 2021

ويحتل صلاح بفضل أهدافه العشرين، المركز الثاني في قائمة ترتيب الهدافين، بينما يقبع ليفربول في المركز السادس في الدوري، ويواجه خطر الغياب عن مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2016 /2017.

ويستعد رفاق صلاح لخوض مواجهة صعبة ضد الغريم مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل، في قمة الجولة الـ34 من الدوري الممتاز، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.