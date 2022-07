شاهد.. جنين يدخل إلى رحم أمه بعمر 15 عاما

واقعة غريبة شهدتها مقاطعة جادسدن الأمريكية بعد ولادة طفل من جنين مجمد لمدة 15 عاما بحالة صحية جيدة.

أنجب زوجان من مقاطعة جادسدن في ولاية فلوريدا الأمريكية طفلاً يتمتع بصحة جيدة بعد تبني جنين تم تجميده لمدة 15 عامًا.

وبحسب موقع “mysuncoast” الأمريكي، تم التبرع بنوح لوكالة التبني باعتباره جنينًا صغيرا “مضغة”، وهي المرحلة التي تسبق مرحلة الجنين.

وبحسب المصدر، قرر أماندا وجيريمي ليفاند تبني الجنين، بعد صراع طويل مع مشاكل الخصوبة، وأنجبا نوح في فبراير/شباط الماضي.

وشارك الزوجان قصتهما لأنهما يأملان في أن تلهم هذه الحادثة الأزواج الآخرين الذين واجهوا نفس المشكلات التي واجهوها سابقا.

Baby born in Florida from embryo frozen for 15 years. https://t.co/iJmToNPtrR pic.twitter.com/VOHN8DGlNM

— KLTV 7 (@KLTV7) March 24, 2021