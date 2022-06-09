شاهد.. جوني ديب يستفز آمبر هيرد بفيديو جديد

يبدو أن الخلافات بين نجم “قراصنة الكاريبي” الممثل الأمريكي جوني ديب، وطليقته آمبر هيرد، ستبقى مشتعلة.

وتجدد الصدام بين الطرفين، بعدما نشر جوني ديب أول فيديو له على تطبيق “تيك توك”، عقب انتصاره على طليقته في دعوى التشهير التي استغرق الحكم فيها 6 أسابيع.

حرص ديب على نشر مقطع فيديو، يكشف حجم دعم الجمهور له، وأرفقه بتعليق قال فيه: “إلى جميع داعمي الأكثر تقديرا وإخلاصا وثباتا.. لقد كنا معا ورأينا كل شيء، واتخذنا القرار الصحيح وكل هذا بفضلكم، الآن سنسير قدما وإلى الأمام معا.. شكرا لكم”.

وفور نشر الفيديو، ردت آمبر هيرد ببيان رسمي، إذ اعتبر المتحدث باسم ممثلة هوليوود، أن طليقها يمضي في حياته قدماً، فيما تتراجع حقوق المرأة.

كما أضاف أن الحكم الأخير يحمل رسالة إلى ضحايا العنف المنزلي مفادها مزيد من الخوف من الكلام.

واعتبر أن الرسالة التي بثتها المحكمة كانت ببساطة “خافوا من الدفاع عن أنفسكن والتحدث بالعلن”.

كان النجم الأمريكي جوني ديب، قرر الانضمام إلى عالم “تيك توك” عقب أقل من أسبوع على فوزه في محاكمة التشهير الذي اتهمته به طليقته أمبر هيرد.

وجاء انضمام ديب إلى تيك توك بعدما تلقى دعماً قوياً من مستخدمي التطبيق، حيث حصل هاشتاق جوني ديب، على أكثر من 33.5 مليار مشاهدة، فيما حصل هاشتاق العدالة لجوني ديب على 20.2 مليار مشاهدة.