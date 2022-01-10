الأثنين 7 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 10 يناير 2022 |
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شاهد.. حصان ينجو بأعجوبة بين قطارين في مصر

منذ 36 دقيقة
سكة قطار

سكة قطار

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نجا حصان من الموت بأعجوبة بعدما حوصر بين قطارين انطلقا في اتجاهين متقابلين على أحد خطوط السكك الحديدية المصرية.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل ووسائل إعلام مشهدا يحبس الأنفاس لحصان يعدو بمحاذاة أحد القطارات المنطلقة، فيما راح ركاب القطار يصرخون لتحذيره من قطار قادم في الاتجاه المقابل.

لم يتأثر الحصان بصيحات الركاب وتابع عدوه، حتى وصل القطار المقابل فأصبح الحصان محاصرا بين القطارين، ما يعني أن أي حركة خاطئة في اتجاه أحد القطارين ستفتك بالحصان.

وواصل الركاب صيحاتهم ودعواتهم بأن ينجي الله الحصان حتى مر القطار المقابل بأمان دون أن يصاب الحيوان بأي أذى.

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