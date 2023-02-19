شاهد.. حكم يتلقى "علقة ساخنة" من لاعبات في مباراة نسائية

في واقعة غريبة وطريفة، وثقت عدسات الكاميرات لحظة هروب حكم مباراة كرة قدم، بعد أن هاجمه فريق دي سي موتيما بيمبي بوحشية في المباراة ضد تي بي مازيمبي.

وتعرض الحكم للمطاردة والضرب بعد احتساب ركلة جزاء إلى تي بي مازيمبي.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهد الحكم وهو يركض في أرجاء الملعب.

DR Congo 🇨🇩 See how players of DC Motema Pembe Women's team chased and attack a referee for not awarding them a penalty in their game against TP Mazembe Women. Motema Pembe were trailing 5-1 before the incident happened in Lubumbashi. pic.twitter.com/AmlJVbtMCN — Nuhu Adams (@NuhuAdams_) February 16, 2023

وفي النهاية تم إنقاذ الحكم وإرساله على الفور إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة به.

وأوقف الاتحاد الكونغولي لكرة القدم اللاعبات المتورطات في الحادث وفتح تحقيقًا في الأمر وفقا لموقع “moroccoworldnews”.

Players from Congolese women’s football club DC Motema Pembe chases down and brutally assaults referee after he didn’t call a questionable foul in the penalty box. They lost to Mazembe women 5-1 in Lubumbashi, DRC!

It's atotal shame!! @caf_online_AR , @FIFAcom, @GNev2 pic.twitter.com/5FPdaFM2VY — bweera's finest✨ (@joelabah01) February 18, 2023

ونشر الخبير الإعلامي السابق في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كولينز أوكينيو مقطع الفيديو وأوضح أن الحادث وقع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكان دي سي موتيما بيمبي خاسرا بنتيجة 5-1 عندما وقع الحدث العنيف.

وانتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي سلوك اللاعبات ووصفوه بأنه “غير محترم” و “غير إنساني”.

ودعا البعض إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضد اللاعبات وإيقافهن.

ودعا البعض إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضد فريق موتيما بيمبي للسيدات وتغريم اللاعبات المتورطات وإيقافهن وتعاطف آخرون مع الحكم، بحجة أنه كان يؤدي وظيفته فقط.