شاهد.. حكم يتلقى "علقة ساخنة" من لاعبات في مباراة نسائية

في واقعة غريبة وطريفة، وثقت عدسات الكاميرات لحظة هروب حكم مباراة كرة قدم، بعد أن هاجمه فريق دي سي موتيما بيمبي بوحشية في المباراة ضد تي بي مازيمبي.

وتعرض الحكم للمطاردة والضرب بعد احتساب ركلة جزاء إلى تي بي مازيمبي.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهد الحكم وهو يركض في أرجاء الملعب.

DR Congo 🇨🇩

See how players of DC Motema Pembe Women's team chased and attack a referee for not awarding them a penalty in their game against TP Mazembe Women.

Motema Pembe were trailing 5-1 before the incident happened in Lubumbashi. pic.twitter.com/AmlJVbtMCN

— Nuhu Adams (@NuhuAdams_) February 16, 2023