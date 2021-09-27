شاهد.. حيلة “شيطانية” للسفر بوزن زائد دون رسوم جمركية

لم تتردد إحدى المسافرات في تطبيق حيلة جديدة، من أجل السفر بأقل سعر ممكن بالطائرة وتجنب دفع رسوم جمركية إضافية.

وشاركت سيدة تحمل اسم nolimitua على تطبيق “تيك توك” مقطع فيديو تظهر فيه وهي تضع الملابس داخل وسادة سفر قبل أن تضغط عليها وتخفي الأدلة، بحسب موقع “واللا”.

يمكن بعد ذلك رؤيتها وهي توازن الوسادة فوق حقيبتها في المطار، قبل أن تجلس وتعانقها بعد ركوب الطائرة- بعد أن كان الجميع على ما يبدو مقتنعا بأنها كانت وسادة للنوم على متن الطائرة وليست حقيبة مليئة بالملابس.

شاهد ما لا يقل عن 10 ملايين شخص مقطعها والذي كان مصحوبا بمقولة “لا أحد سيعرف، كيف سيعرفون؟” – الأمر الذي دفع البعض إلى القول بأن الأمن في المطار قد يكشف الأشياء المخفية.

وأجاب أحد المشاهدين: “كيف سيعرفون ؟ طبعا من خلال الأشعة السينية” ، لكن رد آخر: “لا علاقة للأشعة السينية بتسعير الحقائب. إنها تستخدم فقط لأسباب أمنية وهم لا يفعلون ذلك”.

في غضون ذلك، قال آخر مازحا: “الآن سيعرف الجميع، سيبدأون في تحصيل رسوم الوسائد بحلول عام 2022”.

وكتب أحد المعلقين: “بربك، لا يسمحون حتى بحقيبة يد إضافية في عدد قليل من الرحلات، لا توجد فرصة لتمرير وسادة.” ومع ذلك، ردت عليه nolimitua وادعت أنها على مدى ست سنوات كانت تخفي الملابس في وسادتها دون أن يفتصح أمرها.

ولم يتردد مسافر سابقاً في تطبيق فكرة ذكية خطرت بباله على وجه السرعة، من أجل السفر بأقل سعر ممكن بالطائرة. المسافر لم يصل فقط إلى مراده بل أصبح مشهورا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو يوثق لحيلته الفريدة.

وكان مسافراً من اسكتلندا، وجد طريقة ذكية من أجل تجنب دفع أموال إضافية إلى شركة طيران معروفة. ففي رحلة بالطائرة من مدينة نيس الفرنسية إلى اسكتلندا، طلب مسؤول في المطار من المسافر جون إيرفين، دفع تكاليف إضافية بسبب تجاوز حقيبته للوزن المسموح به وهو ثمانية كيلوغرامات، وفق ما أشار إليه موقع صحيفة “الإندبندت” البريطانية.

ولم يتأخر رد جون إيرفين، الذي خطرت في باله فكرة ذكية تُجنبه دفع أموال إضافية، حيث فتح إيرفين حقيبة ملابسه وأخذ في ارتداء ملابسه (حوالي 15 قطعة)، بهدف تخفيف وزن حقيبة السفر، وبالتالي السفر من دون مشاكل.

وقال جوش (17 عاماً)، ابن المسافر جون إيرفين، في تصريحات نقلها موقع صحيفة “ميترو” البريطانية “بعدما طُلب من أبي دفع أموال إضافية قال لي أنظر لهذا، حيث فتح الحقيبة بسرعة وارتدى حوالي 15 قطعة من الملابس لتخفيض وزن الحقيبة”، وأضاف: “لقد ضحكت كثيراً…كما أن المسؤولين في المطار اعتقدوا أن أبي يحاول تهريب شيء ما تحت ملابسه، إلاّ أن الأمور سارت بشكل جيد في نهاية المطاف”.

ونشر الابن جوش، فيديو ارتداء أبيه للملابس بسرعة على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. وحاز الفيديو في وقت وجيز للغاية على تفاعل كبير ، فيما لا يعرف بعد كيف تصرف الأب مع باقي الأمتعة في الحقيبة مثل الأحذية.

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