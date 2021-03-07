شاهد.. راكب مشاغب يجبر طائرة على الهبوط

بسبب سلوك عدواني لأحد الركاب، اضطرت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) كانت متجهة من باريس إلى نيودلهي، إلى الهبوط اضطراريا في بلغاريا، الجمعة.

وقال مسؤولون من بلغاريا، السبت، إن الطائرة هبطت اضطراريا في مطار صوفيا، في نحو الساعة الخامسة من مساء الجمعة “بسبب سلوك أحد الركاب”.

وقال المسؤول في وكالة التحقيقات الوطنية إيفيلو أنجيلوف إن راكبا هنديا بدأ يتصرف بشكل عدواني بعد وقت قصير من الإقلاع، حيث تشاجر مع ركاب آخرين واعتدى على مضيفة.

ودفع السلوك قائد الرحلة إلى السعي للهبوط اضطراريا في صوفيا، حيث تم إخراج الراكب المشاغب من الطائرة، ووجهت له تهمة تعريض سلامة الطيران للخطر.

وفي حالة إدانته، سيواجه الرجل عقوبة قد تصل إلى السجن 10 سنوات.

وقال أنجيلوف للصحفيين “نحقق في تصرفاته ودوافعه. لا يوجد تفسير معقول لسلوكه”.

وبعد وقت قصير، استأنفت الطائرة رحلتها إلى نيودلهي.