شاهد..رجل يضرب زوجته في الشارع “حتى الموت”

أقدم رجل في الصين على ضرب زوجته في الشارع أمام المارة دون أن يتحرك أحد منهم لنجدتها إلى أن ماتت .

وأظهرت لقطات الحادثة موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية أمس الأحد، وجرى تداولها ملايين المرات .

وذكرت وسائل الإعلام أن الواقعة حدثت بعد أن اصطدم الزوجان بمركبة وهما يستقلان دراجة كهربائية في مدينة تشاو جو، وقالت الشرطة في بيان إن المرأة قتلت صباح السبت وإن أجهزة الأمن العام تتحفظ على زوجها المشتبه فيه ”وتجري تحقيقا كاملا في القضية“.

وتظهر اللقطات بعض راكبي الدراجات الهوائية والبخارية والمارة، ومن بينهم أطفال، وهم يقفون موقف المتفرج من واقعة الضرب التي حدثت على جانب الطريق.

Shanxi, yesterday – at least 4 people stand around as this man beats his wife. Nobody steps in to stop this 'marital conflict.' This is how it starts, but it ends up with the woman being stabbed & killed by her husband.

