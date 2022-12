شاهد.. ردة فعل فينيسيوس بعد اقتحام قطة للمؤتمر الصحفي للبرازيل

موقف طريف، شهده المؤتمر الصحفي للنجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور قبل مواجهة كرواتيا، يوم الجمعة، في نهائيات كأس العالم جلوس قطة على منصة الإعلام وتعامل معها مسؤول برازيلي بشكل مقلق أثناء التخلص منها.

وانفجر فينيسيوس جونيور بالضحك عندما ظهرت قطة بشكل عشوائي بينما كان يجيب عن سؤال صحفي قبل مواجهة كرواتيا في افتتاح مباريات دور الثمانية.

ثم اقتربت القطة من مسؤول لم يذكر اسمه – يرتدي قميص البرازيل – كان يجلس بجوار جناح ريال مدريد، لكنه أمسكها وألقاها من على الطاولة خلال المؤتمر الصحفي.

وبدت القطة وكأنها لم تصب بأذى، حيث جلس المسؤول البرازيلي بعد ذلك دون أي مشكلة وذهبت القطة بعيدًا عن الطاولة التي يجلس عليها جناح ريال مدريد الإسباني.

There was a cat in Vinicius Jr’s press conference 👀🐈pic.twitter.com/grvpkrc60g

