الخميس 14 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 8 ديسمبر 2022 |
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شاهد.. ردة فعل فينيسيوس بعد اقتحام قطة للمؤتمر الصحفي للبرازيل

منذ 41 دقيقة
لحظة التعامل مع القطة في المؤتمر الصحفي

لحظة التعامل مع القطة في المؤتمر الصحفي

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موقف طريف، شهده المؤتمر الصحفي للنجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور قبل مواجهة كرواتيا، يوم الجمعة، في نهائيات كأس العالم جلوس قطة على منصة الإعلام وتعامل معها مسؤول برازيلي بشكل مقلق أثناء التخلص منها.

وانفجر فينيسيوس جونيور بالضحك عندما ظهرت قطة بشكل عشوائي بينما كان يجيب عن سؤال صحفي قبل مواجهة كرواتيا في افتتاح مباريات دور الثمانية.

ثم اقتربت القطة من مسؤول لم يذكر اسمه – يرتدي قميص البرازيل – كان يجلس بجوار جناح ريال مدريد، لكنه أمسكها وألقاها من على الطاولة خلال المؤتمر الصحفي.

وبدت القطة وكأنها لم تصب بأذى، حيث جلس المسؤول البرازيلي بعد ذلك دون أي مشكلة وذهبت القطة بعيدًا عن الطاولة التي يجلس عليها جناح ريال مدريد الإسباني.

وبعد حادثة القطة، تم سؤال فينيسيوس جونيور عن مديره الفني في النادي الملكي كارلو أنشيلوتي وتأثيره على مسيرته المهنية، فرد قائلًا: “لقد تحدثت مع أنشيلوتي وقدم لي الكثير من النصائح لمساعدتي في أن أصبح لاعبًا أساسيًا مع البرازيل. لقد منحني الكثير من الثقة. وكان دائمًا صعبًا معي عندما يحتاج إلى ذلك. فهو بمثابة الأب بالنسبة لي”.

وأضاف فينيسيوس: “إنه جيد ليس فقط في الجوانب الفنية للعبة، ولكن أيضًا في كيفية تعامله مع لاعبيه، لقد تحسنت كثيرًا وساعدني أنشيلوتي في ذلك. هو و (مدرب البرازيل) تيتي متشابهان للغاية ويتحدثان مع بعضهما البعض كثيرًا”.

وخطفت البرازيل الأضواء بكأس العالم خلال فوزها 4-1 على كوريا الجنوبية في دور الستة عشر ليس فقط بفضل الأداء الرائع والنتيجة الكبيرة، وإنما بسبب احتفال الفريق الصاخب بالأهداف.

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