شاهد.. سعودي يسير 239 كيلومترا على قدميه احتفالا بيوم التأسيس

قرر رحالة سعودي، الاحتفال بيوم تأسيس المملكة، بالسير على الأقدام مسافة 239 كيلومترا.

قطع الرحالة محمد طامي عسيري، البالغ من العمر 43 عاما، 239 كيلومترا سيرا على الأقدام، بداية من ‏منطقة جازان، حتى وصل إلى محافظة محايل عسير.‏

ونشرت محافظة محايل السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، مقطع فيديو يوثق لحظة وصول عسيري للمحافظة، واستقبال محافظ محايل له.

وأكد المحافظ أن “ما قام به طامي أمر غير مستغرب على أبناء هذا الوطن، الذي سبر حبه وحب قادته أعماق القلوب. يوم ‏التأسيس ذكرى خالدة تشع كالنور في ظلام دامس”.‏

ومن جانبه قال عسيري: “ما قمت به لا يعدو كونه تعبيرا عن مشاعري بيوم التأسيس، الذي يحكي عن ذكرى خالدة عظيمة ‏ونهضة شاملة عمت جميع مناحي الحياة”.‏

بمناسبة يوم #التأسيس محافظ #محايل علي بن ابراهيم الفلقي يستقبل بمقر المحافظة الرحالة محمد طامي عسيري الذي قدم من منطقة جازان إلى محافظة محايل مشياً على الأقدام pic.twitter.com/dskkGkBp4b — محافظة محايل (@Muhailasir) February 8, 2022

وأقامت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء احتفالات لأول مرة بذكرى تأسيسها في عام 1727 وذلك اعتزازاً بالجذور الراسخة للمملكة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الحكومة أعدت فعاليات تشمل عروضا موسيقية عن التاريخ الحديث للمملكة وألعابا نارية وعروضا بطائرات مسيرة ومؤثرات صوتية يشارك فيها 3500 شخص.

ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا مسيرة 3 قرون مضت وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والِّسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.