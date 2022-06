شاهد.. سمكة تبتلع ثعبانا أكبر منها بـ10 أضعاف

عادة ما ترصد الكاميرات لحظات غريبة جدا في عالم الحيوان، لكن لم تسجل حتى هذه اللحظة محاولة سمكة ابتلاع ثعبان بحر كبير، يزيدها حجما بأضعاف.

تداول مواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا غريبا سجلته عدسات الكاميرات لمحاولة سمكة نهرية التهام ثعبان مياه كبير، لكنها وقعت في مشكلة حقيقية حيث أنها لم تقدر بشكل صحيح حجم وجبتها لهذا اليوم.

ونشر مسؤول خدمة الغابات الهندية، سوزانتا ناندا، الفيديو على صفحتها الشخصية في “تويتر” الذي حاز على آلاف المشاركات والتعليقات والمشاهدات.

ويظهر في الفيديو الذي شاركه ناشطون على “تويتر” قيام السمكة بعدة محاولات بهدف إخراج الثعبان من جحره والتهامه، حيث حاولت في أكثر من مرة الاقتراب من الجحر ومسك الثعبان.

وبعد عدة محاولات، تنجح السمكة بالتقاط رأس الثعبان، الذي يدخل رأسه ومن ثم يتابع دخوله وينزلق باتجاه معدة السمكة.

ودخل الثعبان كاملا إلى داخل السمكة التي ظهرت عليها علامات الانتفاخ وجحظت عيناها إلى الخارج بسبب حجم الثعبان الكبير الذي أصبح بداخلها.

لحسن حظ السمكة، التي بدأت بالتحرك لا إراديا في محاوله لإنقاذ نفسها من وجبة الثعبان الكبير، بدأ الأخير بالتراجع إلى الخلف، ليخرج بالكامل من معدة السمكة التي بدت عليها علامات الإصابة.

وتسبب المشهد بالكثير من التعليقات وحاز على الكثير من المشاهدات بسبب غرابة الحادثة من جهة، والطريقة التي اتبعتها السمكة من أجل التقاط الثعبان.

Yesterday I had posted a part of this video. Here is what happened thereafter…

It was the case of a big fish hunting eel. In the end fish couldn't eat it completely as the eel was long enough & managed to came out through the big mouth. Amazing moments of nature.

WA fwd. pic.twitter.com/HzjapFiqKK

