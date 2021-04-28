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شاهد.. صوفينار لـ"صالح جمعة" أنت مش توم كروز ولا أنتونيو بانديراس

28 - أبريل - 2021
الراقصة صافينار

الراقصة صوفينار

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في أول تعليق للراقصة الأرمينية صوفينار، على تصريحات صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا بشأن محاولتها التقرب منه.

قالت صوفينار في بث مباشر عبر “فيسبوك”: “أنا طالعة أرد عشان صالح جمعة قال عليا كدابة، الطبيعي إن الرجالة تعاكس الستات مش العكس خليك صريح مع جمهورك لأول مرة في حياتك وقول عاكستها وخلاص لأن فيه سكرين شوت”.

وأضافت “عاكستني معاكسة بسيطة وأنا رديت عليك بالورود، قدر رجولتك وأطلع قول أه عاكست صوفينار، مش تطلع تقول إن صوفينار بتعاكسك مين هيصدقك”.

وتابعت “أعاكسك ليه يا عم توم كروز؟ أنتونيو بانديراس؟ جيمس بوند؟، ممكن أفكر لو إنت هريثيك روشان وشاروخان، وحتى لو كنت وسيم أنا ذوقي حاجة تانية”.

وأتمت قائلة “اللي بيقولوا ده حرق دمي، إنه يقول صوفينار بتعاكس راجل، على أخر الزمن هعاكس راجل”.


وكان جمعة قد قال في تصريحاته إن صوفينار هي من حاولت التقرب ونفى ملاحقته لها، قائلا: “بعد المشكلة مخرجتش اتكلمت في الموضوع”، مضيفا: “الحمد لله واخد سكرين شوت عندي على موبايلي”.

وأضاف في حواره مع برنامج “شيخ الحارة والجريئة” والذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على فضائية “القاهرة والناس”، أنها من بدأت في إرسال الرسائل له، قائلا: “بعتتلي 3 ورود وبوسة وأنا رديت بقلبين.. ده حب عادي، ثم مسحت الرسائل الخاصة بها حتى تظهر رسائلي فقط”.

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