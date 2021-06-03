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شاهد.. طفلة تدهش ميسي بمهاراتها الكروية

3 - يونيو - 2021
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

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قام النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة، بلفتة لطيفة تجاه فتاة أرجنتينية صغيرة لم تتجاوز من عمرها الثماني سنوات.

وقبل أيام قليلة نشرت الصغيرة فيليسيتاس فلوريس عبر حسابها على “إنستغرام” مقطع فيديو تظهر من خلاله مهاراتها الكروية وتلاعبها بالكرة بطريقة فنية لافتة، وقامت بإهداء المقطع لمثلها الأعلى في عالم المستديرة ميسي.

المفاجأة كانت برد ميسي على الفيديو الذي نشرته الطفلة، قائلا: “شكرا جزيلا على التفاني، لقد شاهدت الفيديو وأنتِ عبقرية”.

وتلعب فيليسيتاس بكرة القدم منذ أن كانت في الثانية من عمرها، وتحلم أن تصبح لاعبة كرة قدم محترفة يوما ما وأن تقابل نجمها المحبوب ميسي.
وبدأ والد الصغيرة في تحميل مقاطع الفيديو على شبكات مواقع التواصل بهدف توثيق تلك اللحظات في يونيو من العام الماضي، لكنها سرعان ما لاقت إقبالا لدى رواد تلك المواقع.

https://www.instagram.com/p/CPVrnMcg3Ey/?utm_source=ig_web_copy_link

 

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