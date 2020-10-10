شاهد.. طفل أمريكي يدخل “غينيس” بعد تصميم مفاعل نووي بمنزله

تمكن طفل أمريكي ، لم يتجاوز الاثني عشر عاما من مدينة ممفيس بولاية تينيسي في تصميم مفاعل نووي نشط في منزله ، مما فتح الباب أمام لتسجيل إسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية .

وذكرت شبكة “روسيا اليوم” نقلاً عن صحيفة “Unilad” الأمريكية أن الطالب، جاكسون، البالغ من العمر 12 عاماً دخل موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية كأصغر شاب سناً أحرز نجاحاً بارزاً.

وأوضحت أن جاكسون اقتدى بمثال أمريكي آخر، يدعى تايلر ويلسون، الذي صمم مفاعلاً نووياً حرارياً بسن 14 عاماً.

واستغرق عمل الطالب على تصميم مفاعله النووي عامين، ولم يستعن بدعم أي شخص آخر على الرغم من الصعوبات التي اضطر إلى حلها أثناء تجميع المفاعل.

وقال جاكسون: “إن مشروعي كان معقداً، إلا أن تصميم حجرة معزولة محكمة الإغلاق كان مهمة أكثر تعقيداً استغرق تنفيذها نصف العام تقريباً”.