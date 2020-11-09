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شاهد..عملية إنقاذ احترافية لـ”قلب متبرع”بعد تحطم مروحية

منذ 4 دقائق
صورة من الفيديو

صورة من الفيديو

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تمكن رجال الإنقاذ من انقاذ ثلاثة أشخاص تحطمت المروحية التي كانت تقلّهم بالإضافة لقلب متبرع على سطح أحد المستشفيات الأمريكية.

تحطمت طائرة مروحية كانت تنقل قلبا متبرعا به لأحد المرضى على سطح مستشفى شرق لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية.

ونجا ركاب الطائرة الثلاثة الذين كانوا على متنها، ولم يتعرضوا لإصابات بالغة، وأنجزت عملية زراعة القلب بنجاح للمريض، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأظهر مقطع فيديو رجال إطفاء وإنقاذ عقب سقوط المروحية على سطح مستشفى “كيك” في بويل هايتس، هذا إلى جانب فريق يحمل قلبا متبرعا به.

ووفق شهود عيان، فإن الطائرة لم تنجح في الهبوط على سطح المستشفى بشكل صحيح، وهو ما جعلها تصطدم بالسياج من جانبها.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عمال الإنقاذ سارعوا إلى إخراج القلب من المروحية عقب سقوطها، وتمكنوا من تسليم العضو إلى عامل طبي، اندفع بسرعة متجها لداخل المستشفى، إلا أنه تعثر بحطام المروحية، الأمر الذي تسبب بسقوط القلب دون تعرضه لأي ضرر.

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