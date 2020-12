شاهد.. قرد ينظف قفصه بالمكنسة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف لقرد وهو ينظف قفصه بالمكنسة كما يفعل الإنسان .

في لقطات طريفة حظيت بآلاف المشاهدات على مواقع التواصل، انهمك شمبانزي في تنظيف قفصه باستخدام مكنسة وجدها بالداخل.

مقطع الفيديو الذي التقط في حديقة حيوان تالين عاصمة إستونيا، الجمعة، أثار إعجاب المتابعين لا سيما من يؤيدون نظريات التطور التي تشير إلى صلة قرابة بين الإنسان والرئيسيات.

وفي الفيديو، عثر الشمبانزي على المكنسة التي تركها أحد حراسه في قفصه عن طريق الخطأ، فأمسكها كمحترف وبدأ تنظيف الأرض بمهارة وسرعة يحسد عليهما.

كما بدا الحيوان بارعا عندما عرف متى يغمس المكنسة في الماء بمجرد أن تجف، في تصرف يبدو أنه نسخه من حارسه.

ولم تقتصر مهارة الشمبانزي على تنظيف الأرض فقط، بل امتدت إلى الألواح الزجاجية التي تحيط قفصه.

A Keeper At Tallinn Zoo Forgot a Broom In The Chimpanzee Enclosure – This Followed… pic.twitter.com/MmlbGAXYQc

— Nature & Animals🌴 (@AnimalsWorId) December 4, 2020