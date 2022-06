شاهد.. لاعبة مانشستر يونايتد تتفوق على ميسي ورونالدو

خطفت كاتي زيليم لاعبة خط وسط وقائدة مانشستر يونايتد الأنظار خلال الجولات الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي للسيدات.

كاتي زيليم (26 عاما) حظيت بإشادة واسعة في عالم كرة القدم الإنجليزية، بعد أن فعلت ما لم يستطع نجوم كرة القدم الرجال فعله، بحسب وصف موقع “thenewsglory” البريطاني.

واستطاعت كاتي زيليم تسجيل 3 أهداف في مباراتين متتاليتين خلال منافسات الدوري الإنجليزي للسيدات، وذلك من نفس الزاوية، وهو أمر استثنائي في تاريخ كرة القدم سواء للرجال أو النساء.

ولم يستطع القيام بهذا الأمر أعظم لاعبي الكرة، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي أو البرتغالي كريستيانو رونالدو، بحسب موقع “thenewsglory” البريطاني.

من جانبها، ذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن الـ3 أهداف من جانب كاتي زيليم جاءت بواقع هدف في شباك مانشستر سيتي، بينما سجلت هدفين من نفس الزاوية ضد ليستر سيتي.

يذكر أن كاتي زيليم بدأت مسيرتها الكروية في صفوف ليفربول عام 2013، وانتقلت إلى يوفنتوس في 2017 ومنه صوب مانشستر يونايتد في 2018، وحققت خلال مسيرتها مع الأندية 3 ألقاب.

Cristiano Ronaldo goals in his last 12 games:

2️⃣

Katie Zelem goals from corners in her last 2 games:

3️⃣ pic.twitter.com/Yc4VhyVzOq

— Alex Turk (@AlexCTurk) March 5, 2022