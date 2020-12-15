شاهد متسابقة أجنبية في رالي حائل تتحدث عن كرم قبيلة “شمّر”…كيف ساعدوها؟

أثار فيديو لمتسابقة أجنبية مشاركة في رالي حائل الدولي ضجة واسعة بسبب الموقف الذي تعرضت له في الصحراء، حيث نفذت سيارتها من الوقود ليقوم أحد الأشخاص بإعطائها كمبات كبيرة من البنزين لتكتشف دون أن يخبرها بأنه من قبيلة “شمر”.

المقطع المصور يظهر المتسابقة وهي تتحدث عن مغامرتها في الصحراء وما واجهته من مشاكل تقنية ونفاد الوقود، لتقودها الصدفة إلى خيمة رجل من قبيلة شمر كان قريبا من موقع تعطل سيارة المتسابقة.

حيث ذهب مساعدها لطلب الوقود، ولم يبخل الشمري بإعطائه كمية وصلت لـ 30 ليترا من الوقود، وحينما أرادت المتسابقة دفع ثمنه رفض بشكل قاطع.

مضيفة “حاولت أن أدفع وأصريت على أن أدفع شعرت أنه يجب علي ذلك، خصوصا وأنهم ساعدوني، أصريت وأصريت قلت رجاء خذوا النقود، قال لا وشعر بإهانة، سألته هل أنت شمّري؟ قال نعم (باستغراب) لماذا؟ كيف عرفتي؟ هل أنا شمري أنا أعرف الآن أفهم”.

المقطع المصور نال كما كبيرا من التغريدات المرحبة بتصرف الشمري، وعلق صاحب الحساب، “قتيبة”، قائلا “حتى في وسط الصحراء أهل حائل دائماً أهل كرم”.