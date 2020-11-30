شاهد..محمد رمضان يسقط على المسرح ويثير ضجة على تويتر

تعرض الفنان المصري محمد رمضان لموقف محرج أثناء حضوره فعاليات مهرجان الضيافة في دبي، حين سقط عند صعوده على خشبة المسرح لتسلم جائزته وسط صراخ الحاضرين الذين عبروا عن خوفهم على النجم المصري.

انتشر على مواقع التواصل فيديو لسقوط الفنان محمد رمضان أرضاً، أثناء مروره على منصة التتويج بأحد المهرجانات الجديدة في إمارة دبي، حيث انتشر فيديو سقوطه بشكل كبير للغاية بين رواد السوشيال ميديا.

وتصدر الفيديو، لسقوط رمضان بينما كان في طريقه لاستلام جائزة تكريمه من مهرجان “ضيافة” قائمة الموضوعات الأكثر رواجاً على مستوى مصر في موقع “تويتر”.

وبعد انتشار لقطات مأخوذة من زوايا مُختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أعاد رمضان نشر إحدى مقاطع لحظة سقوطه، بعد إضافة جزء من إحدى أغانيه الشهيرة عليه.

وعلَق رمضان، عبر حسابه الرسمي في إنستغرام: “ثقة في الله… ما يوقع إلا الشاطر”.