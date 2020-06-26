شاهد.. محمد صلاح يحتفل بلقب البريميرليغ على طريقته الخاصة

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توّج فريق ليفربول بطلاً للدورب الانجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاماً ، وعمت الاحتفالات شوارع مدينة ليفربول بالاحتفالات بهذا الانجاز التاريخي كما احتفل اللاعبون بهذا اللقب بطريقتهم الخاصة .

احتفل النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول، ليل الخميس الجمعة، بلقب الدوري الإنجليزي “البريميرليغ” على طريقته الخاصة، حيث بات أول لاعب مصري يحصل على اللقب مرتين.

ونشر صلاح صورة مع نجوم ليفربول مصحوبه بتعليق على حسابه في تويتر قائلا: “عايز أشكر كل الناس اللي وقفت معايا ودعمتني في كل الأوقات وبالأخص بلدي الحبيب مصر والوطن العربي كله.. عمري ما أنسى دعمكم ليا والدوري لكم برده”.

كما حرص صلاح على نشر رسالة أخرى باللغة الإنجليزية لجماهير ليفربول حول العالم، وقال فيها: “نعم، أنه شعور جيد. أريد أن أشكر كل مشجعي الفريق الذين شاهدونا من كافة أنحاء العالم”.

وأضاف “لقد جعلتم ذلك ممكنا لنا (التتويج بالدوري) وآمل أن نتمكن من الاستمرار في جلب الفرحة التي تستحقونها”.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يحصد لقب الدوري الإنجليزي مرتين، بعدما سبق له أيضا الحصول على ميدالية التتويج الدوري مع تشلسي.

وبات ليفربول بطلًا للدوري الإنجليزي بشكل رسمي للمرة الـ19 في تاريخه، وللمرة الأولى منذ انطلاق البريميرليغ في 1992.

وجاء تتويج “الريدز” بعد تفوق تشلسي على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن ليفربول لديه الآن 86 نقطة في المركز الأول، بينما مانشستر سيتي في الترتيب الثاني بـ63 نقطة، مع تبقي 7 جولات فقط على انتهاء المسابقة.

عايز أشكر كل الناس اللي وقفت معايا ودعمتني في كل الأوقات وبالأخص بلدي الحبيب مصر والوطن العربي كله.. عمري ما أنسى دعمكم ليا والدوري لكم برده.. pic.twitter.com/uEuqfwQfOW — Mohamed Salah (@MoSalah) June 26, 2020