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شاهد.. مصري يعلق ابنه من نافذة الطابق الرابع

1 - يونيو - 2021
منطقة الأميرية في القاهرة

منطقة الأميرية في القاهرة

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أعلنت قوات الأمن المصري، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال رجل ظهر في مقطع فيديو، وهو يمسك طفلا ويعلقه في الهواء من نافذة شقة في الطابق الرابع، بأحد العقارات في العاصمة المصرية القاهرة.

وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فقد رصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية، تداول مقطع الفيديو على موقع “فيسبوك”، يظهر به أحد الأشخاص يمسك بطفل ويخرجه من نافذة بالطابق الرابع بعقار تحت الإنشاء، حيث تم تحديد مكان تصوير الفيديو والواقعة، بمنطقة الشروق في القاهرة.

التحريات بينت أنه عامل في البناء ذاته الذي تم تصوير الواقعة فيه، وأن الطفل هو نجله، حيث صعدا سويا إلى الطابق الرابع، وأمسكه من إحدى النوافذ وجعله في وضع معلق في الهواء.

وبعد تحديد هوية الرجل ومكان تواجده، تمكنت قوة من الشرطة من القبض عليه، وبمواجهته بالفيديو المشار إليه، اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل ذلك بقوله إنه كان يلهو مع طفله بهذه الطريقة.

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