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شاهد..مصري يلقي بأمواله على المارة من شرفة منزله

منذ 9 دقائق
صورة من الفيديو

صورة من الفيديو

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في واقعة غريبة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ،لأحد الميسورين في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة وهو يرمي رزما من النقود من شرفة منزله، مما أدى إلى تجمهر المئات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل يدعى صبري صدومة وكان يعمل في السابق مهندس بترول ويعرف بين جيرانه بالود والكرم واللطف، لكنه مشهور كذلك ببعض التصرفات التي تخرج عن إطار المألوف.

وأوضح جيران الرجل لبعض الصحف أنه ثري ويملك أموالا كثيرة، مشيرين إلى أنه كان يرمي أوراقا نقدية بأعداد كبيرة من فئه المئتي جنيه مصري (12.7دولار)، ما أدى إلى تجمع الكثيرين ولم ينفض سامرهم إلا بتدخل رجال الشرطة الذين طالبوا الناس باحترام الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا وتمنع تجمع الناس بأعداد كبيرة

ونقلت صحيفة “الوطن” عن أحدهم قوله إن صدومة قد أقدم على نفس الفعلة في مرتين سابقتين، موضحا أنه هذا المرة كان أكثر سخاء وكراما، وهو يصيح”ادعو لعمكم صبري”.

وأشار الجيران إلى صدومة بات مشهور جدا في منطقتهم بسبب “تصرفاته الغربية”، إذ سبق وأن اشترى عبوات مياه معدنية وشرع في رميها على المارة كذلك من شرفة بيته.

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