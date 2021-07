شاهد.. معجبة تطلب من رونالدينيو توقيعه على مكان حساس

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنجم كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو خلال توقيعه لإحدى المعجبات.

وفوجئ رونالدينيو البالغ 41 عاما بطلب إحدى المعجبات رسم توقيعه على قميصها على مستوى صدرها.

وتردد رونالدينيو بادئ الأمر لعدة ثواني وهو يلف القلم بأصابع يده اليمنى، قبل أن يمسك قميص المعجبة بيده اليسرى ويجذبه نحوه ليستطيع رسم التوقيع وتحقيق رغبتها وسط ضحكات الحاضرين.

وتم تداول المقطع بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكثير من الفكاهة.

Even away from the pitch, Ronaldinho Gaúcho continues to hand out autographs. pic.twitter.com/BVM7DAooUJ

— Enock Essel Niccolo Makaville (@EsselKobina39) July 16, 2021