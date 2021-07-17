السبت 7 ذو الحجة 1442 ﻫ - 17 يوليو 2021 |
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شاهد: مقاتلة حسناء تضطر للوقوف عارية على الميزان.. ما السبب؟

منذ 9 ساعات
ديانا أفستراغوفا

ديانا أفستراغوفا

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لم تجد المقاتلة الروسية ديانا أفستراغوفا، خيار بديل عن الوقوف عارية على الميزان لتحقيق الوزن المطلوب عشية نزالها ضد الأمريكية غابريلا غولفين، ضمن بطولة الفنون القتالية المختلطة “Bellator 262”.

وبعد فشلها في تحقيق الوزن المطلوب في محاولتها الأولى اضطرت أفستراغوفا لخلع جميع ملابسها في محاولتها الثانية لتقليل الوزن، وبالفعل حققت الوزن المطلوب في المحاولة الثانية.

يذكر أن أفستراغوفا البالغة 22 عاما فازت في نزالاتها الثلاثة التي خاضتها حتى الآن بمسيرتها الاحترافية في عالم الفنون القتالية، في المقابل، فازت غولفين في نزالين وخسرت في اثنين آخرين.

وتعد رياضات الفنون القتالية المختلطة، من أبرز الرياضات التي تجذب الشباب من مختلف أنحاء العالم، وهو ما جعلها تنمو وتتطور باستمرار.

وتتعدد الدول الرائدة في القتال المختلط، وتتوزع ما بين عدد من القارات غير أنها هذه الرياضة قد تكون قليلة الاهتمام الرسمي بها في دولنا العربية.

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