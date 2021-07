شاهد: مقاتلة حسناء تضطر للوقوف عارية على الميزان.. ما السبب؟

لم تجد المقاتلة الروسية ديانا أفستراغوفا، خيار بديل عن الوقوف عارية على الميزان لتحقيق الوزن المطلوب عشية نزالها ضد الأمريكية غابريلا غولفين، ضمن بطولة الفنون القتالية المختلطة “Bellator 262”.

وبعد فشلها في تحقيق الوزن المطلوب في محاولتها الأولى اضطرت أفستراغوفا لخلع جميع ملابسها في محاولتها الثانية لتقليل الوزن، وبالفعل حققت الوزن المطلوب في المحاولة الثانية.

يذكر أن أفستراغوفا البالغة 22 عاما فازت في نزالاتها الثلاثة التي خاضتها حتى الآن بمسيرتها الاحترافية في عالم الفنون القتالية، في المقابل، فازت غولفين في نزالين وخسرت في اثنين آخرين.

She used nearly every second of her additional hour, but @Pantera_57_ let out a sigh of relief when she hit her correct mark on the scales. 🇷🇺#Bellator262 weigh-in results: https://t.co/HKD1rd63ib pic.twitter.com/ZDgXibwsju

— MMA Junkie (@MMAjunkie) July 15, 2021