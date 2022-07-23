شاهد.. نيكول طعمة تتعرض للسرقة في وضح النهار بأحد شوارع بيروت

تعرضت الممثلة اللبنانية، نيكول طعمة، للسرقة من أمام سوبرماركت في منطقة النقاش، بالعاصمة بيروت.

ونشرت طعمة مقطع فيديو عبر حسابها في”إنستغرام”، الذي وثقته كاميرات المراقبة في المكان، اقتراب أحد الأشخاص من الفنانة وهي في سيارتها المتوقفة، ليسحب منها الهاتف ويركض نحو دراجة نارية يقودها شريك له، ويهربان بسرعة.

وأوضحت نيكول طعمة قائلة: “الساعة السادسة والنصف مساء ركنت سيارتي في موقف سوبرماركت في منطقة النقاش، وقبل أن أترجل فإذا بي أتفاجأ برجل يحمل مسدسا تقدم نحوي ودخل إلى السيارة وسرق حقيبتي وركض مسرعا، وكان رفيقه ينتظره على دراجة نارية، وفرا معا”.

وأردفت: “ركضت خلفه والناس من حولي، لم نستطع القيام بأي شيء”، وحذرت نيكول من السرقات، لافتة إلى “أننا في لبنان نعيش بغابة وليس ببلد”، على حد قولها.