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شاهد.. هدف محمد صلاح ينافس على أفضل هدف في الدوري الإنجليزي

2 - يونيو - 2021
محمد صلاح

محمد صلاح

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كشفت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الثلاثاء،عن قائمة المرشحين لجوائز الموسم الفائت، بعد أن انتهت منافساته رسميا قبل عدة أيام.

وشهدت الترشيحات تصدر المصري محمد صلاح، وترشيحه للحصول على أكثر من جائزة، بعد أدائه المميز مع ليفربول لهذا الموسم 2020-2021.

وتواجد المهاجم المصري ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في المسابقة للموسم المنصرم.

أما فيما يخص جوائز أجمل هدف في الموسم، فظهر صلاح بهدفه في مرمى وست هام في شهر يناير الماضي، عندما استلم كرة طولية وضعها في مرمى فابيانسكي ببراعة.

وينافس صلاح على تلك الجائزة أهداف جيمس ماديسون في مرمى مانشستر سيتي، ومانويل لانزيني في مرمى توتنهام، وسباستيان هالار في مرمى كريستال بالاس، وبرونو فيرنانديش في مرمى إيفرتون.

إلى جانب هدف جيسي لينجارد في مرمى وولفرهامبتون، وإريك لاميلا في شباك أرسنال، وإدينسون كافاني ضد فولهام.

 

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