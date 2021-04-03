شاهد.. هدف مذهل بـ”لدغة العقرب”

تمكن لاعب خط الوسط الدنماركي توماس ديلاني في إنهاء ركلة “لدغة العقرب” بشكل مذهل خلال التدريبات مع المنتخب الوطني.

فأثناء التدريبات تلقى ديلاني كرة من زميله وحاول التسجيل بالطريقة الاعتيادية، غير أن حارس مرمى المنتخب الدنماركي تصدى للمحاولة بطريقة رائعة.

وعندما صد حارس المرمى محاولة ديلاني الأولى، ارتدت الكرة إلى لاعب خط الوسط في بوروسيا دورتموند الألماني نفسه ولكنها كانت مرتفعة ومرت الكرة فوق رأسه.

وسارع ديلاني عندها إلى الميلان إلى الإمام، ثم سدد الكرة بكعبه من فوق رأسه من الخلف، فيما يعرف بلعبة “لدغة العقرب”، وأرسلها بعيدا عن الحارس إلى الزاوية اليسرى العليا.

لفيديو تم تسجيله أثناء التدريبات التي سبقت مواجهة الدنمارك أمام النمسا بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، الأربعاء الماضي، وهي المواجهة التي انتهت لصالح المنتخب الدنماركي بأربعة أهداف نظيفة، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة السادسة.

وبذلك واصلت الدنمارك تحليقها في الصدارة برصيد 9 نقاط، محققة العلامة الكاملة حتى الآن عقب فوزها في جميع مبارياتها الثلاث الأولى بالمجموعة.

ولكن رغم الأداء المذهل في التدريبات إلا إن ديلاني لم يتمكن من إحراز أي هدف من أهداف المنتخب الدنماركي الأربعة.