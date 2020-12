شاهد..هكذا احتفل نجوم كرة القدم بعيد الميلاد

حرص عدد من نجوم كرة القدم على مشاركة احتفالاتهم بأعياد الميلاد مع أسرهم، حيث حرصوا على مشاركة صورهم مع متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

أناتونيلا روكوزو زوجة، نجم برشلونة ليونيل ميسي، نشرت على انستغرام صورا لأسرتها خلال عطلة عيد الميلاد.

وفي تغريدة مرفقة مع صورة للعائلة، كتب كريستيانو رونالدو: “نتمنى لكم عيد ميلاد سعيدا مليئا بالحب، والصحة والسعادة”.

We wish you a Merry Christmas!! Full of love, health and happiness🎅🏻🎄❤️ pic.twitter.com/Xpb7wu2kmU

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 24, 2020