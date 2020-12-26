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شاهد..هكذا احتفل نجوم كرة القدم بعيد الميلاد

منذ 12 دقيقة
احتفالات عيد الميلاد مختلفة هذا العام بسبب كورونا

احتفالات عيد الميلاد مختلفة هذا العام بسبب كورونا

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حرص عدد من نجوم كرة القدم على مشاركة احتفالاتهم بأعياد الميلاد مع أسرهم، حيث حرصوا على مشاركة صورهم مع متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

أناتونيلا روكوزو زوجة، نجم برشلونة ليونيل ميسي، نشرت على انستغرام صورا لأسرتها خلال عطلة عيد الميلاد.

وفي تغريدة مرفقة مع صورة للعائلة، كتب كريستيانو رونالدو: “نتمنى لكم عيد ميلاد سعيدا مليئا بالحب، والصحة والسعادة”.

وكتب صلاح إلى جانب صورة أسرته “عيد ميلا سعيد”

وتمنت أسرة لاعب مانشستر سيتي السابق ، يايا توريه إعيادا سعيدا لمحبيه.

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