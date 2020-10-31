شبح الإفلاس يهدد نادي برشلونة

حذرت وسائل إعلام أسبانية من إفلاس نادي برشلونة الإسباني؛ بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها، والناتجة عن فيروس كورونا، حسب ما أفادت صحيفة ”سبورت“ .

ويعاني برشلونة من مشاكل اقتصادية كبيرة، تفرض على الإدارة الحالية برئاسة، كارليس توسكيتش، التصرف قبل فوات الأوان.

وأعلن جوسيب ماريا بارتوميو استقالته وإدارته من النادي، يوم الثلاثاء الماضي، وخسر برشلونة 97 مليون يورو بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقا لتصريح جوردي مويكس، نائب بارتوميو للشؤون الاقتصادية.

وأوضحت ”سبورت“ أن إدارة برشلونة المؤقتة ستعقد اجتماعات مع اللاعبين وممثليهم؛ بهدف إقناعهم بتخفيض رواتبهم بنسبة تصل إلى 30%.

وأشارت إلى أن النادي الكتالوني يحتاج لتوفير نحو 190 مليون يورو لتجاوز الأزمة الحالية، وتجنب الدخول في نفق مظلم يقوده نحو إعلان إفلاسه.

وستجري انتخابات برشلونة الرئاسية في ديسمبر المقبل أو يناير 2021.

في سياق متصل، قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن لاعبي برشلونة اتفقوا على الجلوس مع الإدارة الجديدة، والتفاوض على تخفيض الرواتب.

وأوضحت أن الممثلين القانونيين للاعبين بدأوا المفاوضات مع الإدارة، وكانت الانطباعات إيجابية لدى الطرفين، الجمعة.

ووفقا للصحيفة ذاتها، فإن لاعبي برشلونة أعلنوا تفهمهم لموقف ناديهم، وأبدوا استعدادهم لتأجيل جزء من الرواتب للمواسم المقبلة، لحين انتهاء الأزمة الاقتصادية.