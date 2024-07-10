"شبعت من الفن".. ممثل مصري يعلن اعتزاله

فاجأ الفنان المصري عبد الله مشرف جمهوره بقراره اعتزال الفن بشكل نهائي، مؤكدا أنه يفضل أن يعيش الفترة المقبلة مع عائلته، في هدوء بعيدا عن الأضواء.

وقال فى تصريحات لوسائل إعلام محلية “قدمت الكثير من الأعمال على مدار تاريخي الفني، وأرى أنه حان الوقت لأقضي وقتي مع عائلتي، ولذلك قررت الاعتزال بشكل نهائي”.

كما قال مشرف لموقع القاهرة 24 “كل الناس لازم تعرف إن كل واحد له وقت يقعد فيه ويتسلى ويتسامر ويعيش حياته.. اكتفيت الحمد لله وشبعت من الفن، مقدرش آكل أكتر من طاقتي”.

وفي إشارة إلى جمهوره العريض، تابع مشرف أن من يشتاق لرؤيتي على الشاشة يمكنه مشاهدة أي من أعمالي في التلفزيون.

وأثار ظهور الفنان عبد الله مشرف بإحدى فعاليات دار الأوبرا العام الماضي بوجه شاحب ومستخدما لعكاز، قلق جمهوره، وقال وقتها إنه يستكمل علاجه بعد تعرضه لجلطة، وتابع قائلا “بقيت قاعد في البيت ومبشتغلش، بس عمري ما فكرت في الإاعتزال.. هعتزل ليه وأنا فنان، وليا شغلي ولسه قادر على العطاء؟ لكن حاليًا مليش مزاج للشغل، إن شاء الله أرجع للجمهور قريب، بعمل يليق بهم.. وشكرًا لكل من تواصل معي وسأل عني في الفترة الأخيرة”.

يذكر أن الفنان عبد الله مشرف شارك في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية على مدار تاريخه الفني، واشتهر بتقديم شخصية الشاب الأبله “عبد الله” في مسلسل “يوميات عائلة ونيس”.

ومن أبرز أعماله الفنية فيلم “كتيبة الإعدام” مع الفنان نور الشريف ومعالي زايد، وفيلم “البيضة والحجر” مع الفنان أحمد زكي، ومسرحيات “وجهة نظر” و”تخاريف” و”كارمن” و”سكة السلامة” مع الفنان محمد صبحي، وفيلم “عسل إسود” مع الفنان أحمد حلمي، وغيرها من الأعمال.

وكان آخر أعمال الفنان عبدالله مشرف فيلم “ع الماشي” بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة.