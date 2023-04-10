قدمت شبكة بي بي سي “BBC” البريطانية اعتراضاً على تصنيف أحد حساباتها الرئيسية الرسمية على منصة تويتر بأنها “ممولة من الحكومة البريطانية”.

ويأتي ذلك بعد أيام من قيام شركة تويتر التي يديرها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بتصنيف شبكة NPR الأميركية بأنها ممولة من الحكومة الأميركية.

وقالت شبكة بي بي سي “BBC” إنها تتحدث إلى شركة التواصل الاجتماعي حول التصنيف على حساب @BBC “لحل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن”.

وأصدرت بيانا جاء فيه: “بي بي سي كانت، وستظل دائما مستقلة، نحن نحصل على تمويلنا من الجمهور البريطاني من خلال رسوم الترخيص”.

وتحدد الحكومة البريطانية رسوم الترخيص السنوية البالغة 159 جنيهاً إسترلينياً (197 دولاراً)، المطلوبة بموجب القانون لمشاهدة البث التلفزيوني المباشر في المملكة المتحدة وتدفعها الأسر البريطانية الفردية.

,يُعرِّف موقع تويتر وسائل الإعلام التابعة للدولة على أنها منافذ “تمارس فيها الدولة السيطرة على المحتوى التحريري من خلال الموارد المالية، والضغوط السياسية المباشرة أو غير المباشرة، أو السيطرة على الإنتاج والتوزيع”.