,يُعرِّف موقع تويتر وسائل الإعلام التابعة للدولة على أنها منافذ “تمارس فيها الدولة السيطرة على المحتوى التحريري من خلال الموارد المالية، والضغوط السياسية المباشرة أو غير المباشرة، أو السيطرة على الإنتاج والتوزيع”.