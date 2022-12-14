الأربعاء 20 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 14 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شبّهت لاعبي المغرب بـ "داعش".. قناة ألمانيّة تُثير موجة من الغضب (صوَر)

منذ 58 دقيقة
لاعبو المنتخب يرفعون السبابة في تقرير القناة الألمانية

لاعبو المنتخب يرفعون السبابة في تقرير القناة الألمانية

A A A
طباعة المقال

ردود فعل غاضبة وساخرة في نفس الوقت، أثارتها قناة تلفزيونيّة ألمانيّة، في تقرير لها شبّه رفع لاعبي المنتخب المغربي لأصبع السبابة بما يفعله تنظيم “داعش”.

تقرير قناة WELT الألمانية، الذي أثار غضبًا بين نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في الوطن العربي والغربي، قارن بين صورة يرفع فيها لاعبو المنتخب المغربي، عبد الحميد الصابري وزكرياء أبو خلال وإلياس الشاعر، سباباتهم إلى الأعلى في غرفة تبديل الملابس، وصور لتنظيم “داعش”، معتبرًا أنها مثيرة للغضب.

فقد قال مذيع الأخبار بالقناة “هذا مثير للغضب والاستفزاز، هذه علامة التنظيم الإرهابي”، فيما أظهرت القناة الألمانية صورًا لمقاتلي “داعش” وهم يرفعون السبابة.

في المقابل، رفض مغردون ونشطاء على مواقع التواصل، تقرير القناة الألمانية، واستهزأوا منه بصور للاعبين من كل المنتخبات والفرق وهم يرفعون السبابة، مثل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار وحتى رونالدو البرازيلي، بل وصلت السخرية من تقرير القناة إلى نشر صور لمسؤولين أوروبيين ورؤساء خلال لقاءات لهم أو تصريحات صحافية وهم يرفعون السبابة، مثل الرئيس الأميركي جو بايدن، والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من منوعات

المنتخب المغربي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الإيمان والأمهات.. ما هو سرّ "القوة الناعمة" لمنتخب المغرب؟
مبابي وديمبيلي
كأس العالم قطر ٢٢
مبابي وديمبيلي.. الساحرة المستديرة تضع "قصّة عشق" المغرب على المحكّ
احمد حلمي
بالفيديو.. أحمد حلمي: كل نفسك قبل ما حد ياكلك

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

نجم كرواتيا لوكا مودريتش
قائد كرواتيا يشكو من "ظلم التحكيم".. ورسالةٌ إلى ميسي!
كأس العالم قطر ٢٢
صورة.. شتيمة ميسي تتحول لعلامة تسويقية في الأرجنتين!
من مباراة منتخب المغرب ضد البرتغال
كأس العالم قطر ٢٢
بعد تعيينه من قبل الفيفا.. تفاؤل مغربيّ بحَكم نصف نهائي المونديال!