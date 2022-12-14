شبّهت لاعبي المغرب بـ "داعش".. قناة ألمانيّة تُثير موجة من الغضب (صوَر)

ردود فعل غاضبة وساخرة في نفس الوقت، أثارتها قناة تلفزيونيّة ألمانيّة، في تقرير لها شبّه رفع لاعبي المنتخب المغربي لأصبع السبابة بما يفعله تنظيم “داعش”.

تقرير قناة WELT الألمانية، الذي أثار غضبًا بين نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في الوطن العربي والغربي، قارن بين صورة يرفع فيها لاعبو المنتخب المغربي، عبد الحميد الصابري وزكرياء أبو خلال وإلياس الشاعر، سباباتهم إلى الأعلى في غرفة تبديل الملابس، وصور لتنظيم “داعش”، معتبرًا أنها مثيرة للغضب.

قناة Welt الألمانية تشن هجوم على المنتخب المغربي بسبب صورة 3 لاعبين رفعوا إصبع السبابة في غرفة تبديل الملابس احتفالاً بالانتصار، وقال المذيع الألماني: هذا مثير للغضب والاستفزاز، هذه علامة التنظيم الإرهابي (داعش). وحاولت القناة إرسال رسالة بأنهم إرهابيون وليسوا لاعبي كرة قدم. pic.twitter.com/e4c8Vtz0Dp — إياد الحمود (@Eyaaaad) December 14, 2022

فقد قال مذيع الأخبار بالقناة “هذا مثير للغضب والاستفزاز، هذه علامة التنظيم الإرهابي”، فيما أظهرت القناة الألمانية صورًا لمقاتلي “داعش” وهم يرفعون السبابة.

الإرهاب في كل مكان pic.twitter.com/HoU63NMIg4 — إياد الحمود (@Eyaaaad) December 14, 2022

WM 2022: Überraschungsteam Marokko – Längst keine reine Nationalmannschaft mehr https://t.co/JYd3TWNQFM pic.twitter.com/xQyaSwbGZg — WELT (@welt) December 14, 2022

في المقابل، رفض مغردون ونشطاء على مواقع التواصل، تقرير القناة الألمانية، واستهزأوا منه بصور للاعبين من كل المنتخبات والفرق وهم يرفعون السبابة، مثل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار وحتى رونالدو البرازيلي، بل وصلت السخرية من تقرير القناة إلى نشر صور لمسؤولين أوروبيين ورؤساء خلال لقاءات لهم أو تصريحات صحافية وهم يرفعون السبابة، مثل الرئيس الأميركي جو بايدن، والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل.