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شتائم وعبارات بذيئة.. فيديو صام لفنان مصري مشهور خلال التصوير!

منذ 21 دقيقة
من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الحاج إكسلانس

من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الحاج إكسلانس

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فوجئ متابعو الفنان المصري المشهور محمد سعد بمقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي من كواليس تصوير مسلسله الرمضاني، الحاج إكسلانس، وهو يتلفظ بشتائم لمتواجدين في موقع التصوير.

وتداول نشطاء على نطاق واسع، مقطع فيديو يظهر فيه الممثل المصري الشهير وهو منفعل على الحضور ويوجه إليهم “شتائم نابية وألفاظ بذيئة” ما تسبب في ضجة واسعة.

وخلال المقطع المتداول كان الممثل المصري يرتدي الملابس الخاصة بشخصية الحاج إكسلانس، والتي يجسدها خلال مسلسل رمضاني يحمل نفس الاسم.

ونشر موقع “المصري اليوم”، مقطع الفيديو، وقالت إنه يرصد “مشادة بين محمد سعد وطاقم عمل المسلسل”.

وبعد تلك الضجة، علق مخرج المسلسل، إبرام نشأت، على الفيديو المتداول، وقال إن “الشتائم لم تكن موجهه إليه أو لفريق العمل”.

وأكد في منشور عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، أن المشادة مع شخصين داخل موقع التصوير، مرجعا أسبابها لعدم سيطرتهما على الشارع وتعطيل حركة التصوير لساعات.

ونفى المخرج وجود خلافات مع الممثل المصري الشهير، مؤكدا على علاقة الصداقة التي تجمعهما.

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