شتيغن يكتب التاريخ مع برشلونة

اقترب برشلونة من تحقيق لقب الدوري الإسباني بعد غياب منذ عام 2019، بعد فوزه بهدف نظيف على أتلتيكو مدريد في ملعب “سبوتيفاي كامب نو” في إطار الجولة رقم 30 من عمر الدوري الإسباني، ليواصل تحقيق الأرقام القياسية فيما يخص الشباك النظيفة.

تير شتيغن وصناعة التاريخ في كامب نو

وفي الإطار ذاته، واصل الألماني مارك أندريه تير شتيغن صناعة التاريخ مع برشلونة، وذلك عقب مباراة فريقه ضد أتلتيك مدريد.وسيكون لتير شتيغن دورا رئيسيا باعتراف مدرب الفريق تشافي هيرنانديز، في اقتراب البارسا من تحقيق لقب الليغا بشكل رسمي.

ولم تستقبل شباك البارسا بعد أول 30 مباراة في الليغا إلا 9 أهداف وهو أقل عدد أهداف يستقبله فريق في الدوريات الأوروبية الكبرى بعد مرور هذا العدد من الجولات، وذلك على مدار التاريخ.

ولم يسبق أن تلقى أي فريق 9 أهداف أو أقل في تاريخ الدوريات الإسباني والإنجليزي والألماني والإيطالي والفرنسي والبرتغالي والهولندي مع حلول الجولة رقم 30.

بينما كان أقل عدد من الأهداف استقبله فريق بعد 30 جولة قبل ذلك هو 10 أهداف وحدث مرتين الأولى لبورتو البرتغالي وحارسيه كارلوس سيلفا وفيتور بايا بـ10 أهداف في موسم 1991-1992.

أما الفريق الثاني فكان تشيلسي مع الحارس التشيكي بيتر تشيك في موسم 2004-2005، في موسم شهد تتويج البلوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل تير شتيغن إلى 13 مباراة بشباك نظيفة في ملعب “سبوتيفاي كامب نو” من أصل 15 بينما لم يستقبل إلا هدفين فقط، بملعبه في التعادل 1-1 مع إسبانيول والفوز 2-1 على ريال مدريد.

وحقق حارس مرمى بروسيا مونشنغلادباخ السابق نسبة تصديات على ملعب البارسا هذا الموسم في الليغا وصلت إلى 92.86 %.

ووصل تير شتيغن إلى 23 مباراة في الليجا بشباك نظيفة هذا الموسم بفارق 3 مباريات عن الرقم القياسي في تاريخ المسابقة.

ويحتفل فريق ديبورتيفو لاكورونيا بالرقم القياسي للشباك النظيفة والذي حققه في موسم 1993-1994 مع حارسه فرانشيسكو ليانو.

فضلا عن ذلك، عادل تير شتيغن رقم زميله السابق، التشيلي كلاوديو برافو، بعدد 23 مباراة دون استقبال أهداف في موسم واحد من الليغا.