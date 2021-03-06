شرطة دبي تطلب "مبتكرين" وترصد لهم جوائز مالية قيّمة

أعلنت شرطة دبي في دولة الإمارات عزمها إطلاق ”المنصة الخارجية“ للمبتكرين؛ بهدف البحث واكتشاف المبتكرين في المجالات التي تخدم العمل الأمني والخدمي.

وبحسب صحيفة ”البيان“ المحلية، فقد رصدت شرطة دبي جوائز مالية للابتكارات الفائزة تصل إلى 30 ألف درهم (أكثر من 8 آلاف دولا)، إضافة إلى اقتراح بمنحهم الإقامة الذهبية وفقاً لعدة شروط ومعايير، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس قسم المختبرات والابتكار في شرطة دبي خالد المزروعي قوله: إن ”المنصة سيتم إطلاقها عبر تطبيق وموقع شرطة دبي لاستقطاب طلاب الجامعات والشركات الخاصة وأفراد المجتمع في جميع دول العالم، ممن لديهم أفكار أو مشاريع ابتكارية تخدم العمل الأمني والخدمي الذي تقدمه شرطة دبي“.